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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 16:50

Bahia x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Crise financeira afeta Colorado antes de jogo decisivo

Crise financeira afeta Colorado antes de jogo decisivo

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Neste domingo (30), às 19h30min, na Arena Fonte Nova, o Inter visita o Bahia em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, o Colorado empatou sem gols com o Atlético-MG, no Beira-Rio. O placar se repetiu na quinta-feira (27), contra o Grêmio, no clássico Gre-Nal disputado pela Copa do Brasil. O Bahia, por sua vez, teve a semana livre. O último compromisso da equipe foi a vitória por 2 a 0 no clássico Ba-Vi, realizado no Barradão, no domingo (23).

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