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CapaEsportesInter

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 16:17

Presidente do Inter define decisão do árbitro "erro crasso"

Inter empata com o rival em casa e decide o seu futuro na competição na Arena

Inter empata com o rival em casa e decide o seu futuro na competição na Arena

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Na última quinta-feira (27), em um jogo morno, Inter e Grêmio empataram em 0 a 0. Antes do jogo, durante a semana, os jogadores reivindicaram os direitos de imagens, atrasados um mês e meio, e as parcelas dos décimos terceiros salários, que foram renegociados pela direção colorada. O valor supera R$ 10 milhões. A direção evita dar um novo prazo para quitar as pendências, mas trata o assunto como prioridade. Como forma de protesto, os jogadores decidiram não concentrar na noite anterior, todas as partes envolvidas confirmam o motivo da protestação.

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