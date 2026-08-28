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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 14:28

STJD marca julgamento do cruzeirense Kaio Jorge para véspera do clássico com Atlético-MG

Julgamento ocorre um dia antes do jogo de volta

Julgamento ocorre um dia antes do jogo de volta

Gustavo Aleixo/Cruzeiro/JC
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Agências
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (31), a partir das 10h, o julgamento do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, pela falta cometida sobre o zagueiro atleticano Ruan Tressoldi, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (ação fora de disputa de bola), o camisa 9 da equipe celeste corre o risco de pegar uma suspensão de até seis jogos.

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