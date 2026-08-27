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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 22:11

Gre-Nal 453 termina sem gols no Beira-Rio e decisão da Copa do Brasil fica para a Arena

Duelo da volta está marcado para a próxima quinta-feira (3), às 20h

Duelo da volta está marcado para a próxima quinta-feira (3), às 20h

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Com mais de 43 mil pessoas presentes, o Beira-Rio foi palco de mais um Gre-Nal, desta vez, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com chances desperdiçadas e confusão, o clássico 453 acabou terminando sem gols. O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (3), às 20h, na Arena. Antes disso, os dois clubes jogam pela vida no Campeonato Brasileiro no domingo (30). O Grêmio recebe a Chapecoense na Arena, às 18h30min, enquanto o Inter enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, às 19h30min.

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