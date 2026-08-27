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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 19:24

Ex-Inter, Coudet não é mais técnico do River

O próprio treinador pediu para deixar o clube argentino

O próprio treinador pediu para deixar o clube argentino

JUAN MABROMATA/AFP/JC
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Filipe Plentz Munari
Eduardo Coudet não é mais técnico do River Plate. O clube argentino anunciou, nesta quinta-feira (27), a saída do treinador, ex-Inter e Atlético-MG, após o mau desempenho da equipe, que culminou na eliminação da Copa Sul-Americana. Leonardo Ponzio, ídolo dos Millonarios, assume o comando interinamente.

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