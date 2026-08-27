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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:30

Barcelona anuncia goleiro que foi algoz do Brasil na Copa de 2022

Croata assina com clube catalão por quatro temporadas

Croata assina com clube catalão por quatro temporadas

Divulgação/Barcelona/JC
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Agências
O Barcelona anunciou a contratação do goleiro croata Dominik Livakovic, algoz do Brasil na disputa por pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Livakovic, de 31 anos, assinou contrato por quatro temporadas, até junho de 2030. Ele estava no Fenerbahçe, e o Barça informou que vai pagar 2 milhões de euros fixos (R$ 12 milhões), com mais 2 milhões de euros previstos em bônus.

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