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CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:18

Palmeiras chega a R$ 2 bilhões em vendas de jogadores e supera Barcelona e Real Madrid

Palmeiras atinge R$ 2 bi em vendas, ultrapassando gigantes da Europa

Palmeiras atinge R$ 2 bi em vendas, ultrapassando gigantes da Europa

Cesar Greco/Palmeiras/JC
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Agências
O Palmeiras chegou ao valor de R$ 2 bilhões em vendas de jogadores desde a temporada 2022/23. A última delas foi a negociação de Allan para o Manchester City, que acrescentou 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões) ao montante.

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