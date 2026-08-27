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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:39

Dupla Gre-Nal busca recuperação no Brasileirão em meio a Copa do Brasil

Tricolor espera superar o lanterna na Arena e se afastar do Z-4

Tricolor espera superar o lanterna na Arena e se afastar do Z-4

Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
A dupla Gre-Nal entra em campo neste domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento. O Grêmio recebe a lanterna Chapecoense na Arena, às 18h30min. O Tricolor vem de duas derrotas seguidas fora de casa na competição, para o Atlético-MG por 3 a 0, e o Bragantino por 1 a 0. Já os catarinenses conquistaram sua segunda vitória no torneio contra o São Paulo, por 1 a 0, além de terem empatado em 3 a 3 contra o Bahia na rodada anterior. No primeiro turno, na Arena Condá, as equipes empataram em 1 a 1.

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