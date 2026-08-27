Champions League - Na tarde desta quinta-feira (27), a UEFA realizou o sorteio dos confrontos, da fase de liga, da competição. Com destaque para: Real Madrid x Inter de Milão, Arsenal x Real Madrid, Manchester City x PSG, Barcelona x Manchester City, Inter de Milão x Liverpool, PSG x Barcelona, Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Liverpool x Atlético de Madrid, Bayern de Munique x Arsenal, Arsenal x Borussia Dortmund. Os confrontos ainda não têm data definida. O jogo de abertura desta fase será dia 8 de setembro.
Série B - Pela 25ª rodada do torneio, nesta sexta-feira (28), às 19h30min, Goiás x São Bernardo, e às 20h30min, Náutico x Athletic-MG e Novorizontino x Sport. No sábado (29), às 18h30min, Botafogo-SP x Cuiabá. Já no domingo (30), às 16h, América-MG x Ponte Preta e Avaí x Atlético-GO, às 18h, CRB x Criciúma, e às 18h30min, Vila Nova x Ceará.
Série C - Os gaúchos entram em campo neste final de semana, pela última rodada da fase de grupos da competição. Todos os jogos acontecem sábado (29), às 17h. Para o Ypiranga se classificar, precisa vencer o Amazonas, na casa dos nortistas. Já o Caxias, deve vencer o quarto colocado, Inter de Limeira, e ainda torcer por resultados paralelos.
Série D - Neste domingo (30), conheceremos os dois finalistas que decidirão o título da quarta divisão do Nacional. Às 16h, o Gama-DF recebe o ASA-AL no Bezerrão, na ida a equipe alagoana venceu por 2 a 0. Às 17h, o ABC-RN enfrenta o Uberlândia-MG no Frasqueirão, na ida os mineiros ganharam por 1 a 0.
Brasileirão Feminino - Pela partida de ida das quartas de final do campeonato, no sábado (29), às 16h30min, o Grêmio duela contra o São Paulo no Alfredo Jaconi. Quem também joga no mesmo horário é Flamengo e Ferroviária, no estádio Luso-Brasileiro.
River Plate - Eduardo Coudet, ex-Inter, não é mais treinador dos Millonarios. Na tarde desta quinta-feira (27) o clube oficializou a demissão do profissional de 51 anos, que também defendeu o River como jogador. Leonardo Ponzio, também ex-atleta do clube, assumirá interinamente.
Atletismo - O brasileiro Alison 'Piu' Santos quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras na etapa da Diamond League realizada em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira (27). O brasileiro venceu com 45s80. Karsten Warholm, norueguês dono do antigo recorde com 45s94, ficou na segunda colocação.
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