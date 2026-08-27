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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:26

Uefa estuda mover processo criminal contra Gianni Infantino, diz jornal

Uefa considera ação judicial contra Infantino por gestão criminosa

Uefa considera ação judicial contra Infantino por gestão criminosa

ALEX GRIMM/Getty Images via AFP/JC
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Agências
A Uefa estuda mover um processo criminal contra Gianni Infantino, presidente da Fifa, em razão do plano, já abandonado, de criar uma empresa chamada Fifa Forward Enterprises (FFE) para administrar competições, inclusive a Copa do Mundo, e ceder participação a investidores externos. Em documentos judiciais aos quais o jornal britânico The Times teve acesso, a entidade europeia defende que as ações de Infantino configuram "má gestão criminosa", de acordo com o Artigo 158 do Código Penal Suíço.

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