Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesPickleball

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:11

Com baixo impacto e fácil adesão, pickleball ganha espaço no Estado

Modalidade oferece fácil aprendizado impulsionando sua popularidade

Modalidade oferece fácil aprendizado impulsionando sua popularidade

ADRIANA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
O som característico das rebatidas tem se tornado cada vez mais frequente nas quadras de Porto Alegre. Trata-se do pickleball, esporte de raquete em expansão em todo o País. A modalidade assemelha-se ao padel, mas é disputada em uma quadra com dimensões próximas as do badminton e com rede na mesma altura da utilizada no tênis.

Notícias relacionadas