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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:43

Gre-Nal 453: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter busca construir vitória diante da sua torcida

Inter busca construir vitória diante da sua torcida

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Na noite desta quinta-feira (27), no Beira-Rio, às 20h, acontece o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Gre-Nal acontece diante de casa cheia, cerca de 45 mil torcedores são esperados. O Inter empatou sem gols, frente ao Atlético-MG, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio perdeu mais uma vez, fora de casa. Desta vez, para o Bragantino, pelo placar magro de 1 a 0.

O Colorado espera quebra de recorde, da temporada, neste duelo. Os ingressos esgotaram em menos de uma hora, quando foram disponibilizados para não sócios. O time de Paulo Pezzolano tem a missão de criar uma vantagem, para assim, ter um jogo mais confortável na casa do rival. Tendo isso em vista, o técnico uruguaio deve manter a escalação do último jogo, com o Matheus Bahia no lugar do Aguirre. Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Bernabei; Carbonero e Alan Patrick.

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