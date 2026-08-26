Grêmio - O Tricolor negocia a transferência do atacante Cristian Olivera, 24 anos, para o FC Cincinnati, da MLS. O atleta está emprestado ao Bahia até dezembro e não faz parte dos planos do clube gaúcho para a próxima temporada. Inter - Na tarde desta quarta-feira (26), Richard assinou contrato com o Coritiba. Vínculo até o fim do ano. O Colorado calcula uma economia de R$ 2 milhões com a saída do volante. Série D - Valendo vaga na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, pela partida de ida, nesta quinta-feira (27), às 21h, o Nacional-AM recebe o CSA-AL na Arena da Amazônia. Suárez - O centroavante Luís Suárez cobra uma dívida do Grêmio na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Não revelado, o valor é oriundo da rescisão contratual antecipada com o uruguaio, ocorrida ao final de 2023. O débito se trata de direito de imagem. A dívida teria se originado a partir de um cálculo errado feito à época da rescisão. Botafogo - O Alvinegro oficializou nesta quarta-feira (26) o retorno do atacante Tiquinho Soares. Aos 35 anos, o jogador assinou contrato válido até o encerramento da temporada de 2026 e inicia sua segunda passagem pelo clube carioca. Tiquinho estava livre no mercado desde que obteve na Justiça do Trabalho a rescisão de seu vínculo com o Santos. Antes do rompimento, ele defendia o Mirassol por empréstimo, mas deixou a equipe antes do prazo previsto no acordo. Santos - O interesse do Genoa em Robinho Jr. se transformou em proposta oficial. Nesta quarta-feira (26), o clube italiano apresentou uma oferta para contar com o atacante de 18 anos por empréstimo de 10 meses com opção de compra no valor de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões). O Peixe ficará com 10% dos direitos do jogador e poderá embolsar mais 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) diante de metas alcançadas pelo atleta. Ponte Preta - Os jogadores da Macaca decidiram entrar em greve na manhã desta quarta-feira (26). O motivo da paralisação das atividades são os atrasos nos salários. Uma notificação, assinada por todo o elenco, foi entregue à diretoria condenando a atual situação. Como a medida vale também para os compromissos da Série B, existe a possibilidade de WO no domingo, no jogo contra o América-MG, em Belo Horizonte. A situação foi tão agravante, que o treinador Márcio Zanardi pediu demissão do cargo.

