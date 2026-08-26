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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:03

Dupla protagoniza Gre-Nal do Medo pela ida das quartas de final da Copa do Brasil

Paulo Pezzolano e Luís Castro chegam para o clássico com seus trabalhos bastante questionados

Paulo Pezzolano e Luís Castro chegam para o clássico com seus trabalhos bastante questionados

Ricardo Duarte/Inter/JC e Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Munari e Guilherme Negruni
Nesta quinta-feira (27), às 20h, o Beira-Rio será palco de mais um clássico Gre-Nal. O duelo de número 453, coloca Grêmio e Inter frente à frente buscando uma vaga entre os quatro melhores times do país. A partida é válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com campanhas pífias no Campeonato Brasileiro, a dupla se enfrenta com o medo das consequências da eliminação na competição.

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