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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:05

Além do Gauchão, Inter e Grêmio se enfrentaram cinco vezes em mata-mata

Dezoito anos depois, clássico decidirá mais um mata-mata

Dezoito anos depois, clássico decidirá mais um mata-mata

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Inter e o Grêmio se enfrentam todos os anos no campeonato regional, mas foram poucas as oportunidades que os gaúchos duelaram em mata-mata de competições nacionais e continentais.

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