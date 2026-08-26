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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:30

Gre-Nal 453 terá transmissão exclusiva em serviço de streaming

Partida será exibida no Prime Video

Partida será exibida no Prime Video

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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JC
JC
Nesta quinta-feira (27), às 20h, o Beira-Rio será palco de mais um duelo da maior rivalidade do País. Grêmio e Inter vão medir forças no clássico 453, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão exclusiva no serviço de streaming Prime Video.

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