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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:07

Fifa define data do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Rio; confira

Museu de Arte Moderna será palco do sorteio

Museu de Arte Moderna será palco do sorteio

Fabio Motta/Prefeitura do Rio/JC
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Agências
O sorteio da Copa do Mundo Feminina 2027 teve sua data oficialmente revelada pela Fifa nesta segunda-feira (24). No Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), a entidade anunciou que as seleções conhecerão seus grupos e adversários no dia 11 de dezembro.

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