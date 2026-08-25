Copa do Brasil - A maior competição de mata-mata do País segue a todo vapor nesta quarta-feira. Pelos jogos de ida, às 21h30min, o Palmeiras recebe o Santos, no Nubank Parque, enquanto o Vasco encara o Vitória, em São Januário.
Série D - Valendo vaga para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, pelo jogo de ida dos playoffs, nesta quarta-feira, às 19h, o São José enfrenta o Goiatuba-GO no Passo D'Areia.
Conmebol - A entidade máxima da América do Sul anunciou o calendário das competições de 2027. Com pausa para a Copa do Mundo Feminina, a final da Libertadores está marcada para 27 de novembro, com o Brasil sendo candidato para receber o jogo único. A final da Sul-Americana, por sua vez, será em 20 de novembro. A Recopa, primeira disputa de troféu da temporada continental, terá jogo de ida em 17 de fevereiro. A volta fica para 24 de fevereiro.
Flamengo - O atacante Gonzalo Plata voltou a despertar o interesse do futebol russo. Desta vez, foi o Dínamo de Moscou quem abriu negociações pela contratação do equatoriano, de 25 anos. Os clubes mantêm conversas sobre um possível negócio pelo jogador.
Corinthians - O Timão está negociando a venda do meio-campista André ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Embora não confirme o valor, os paulistas negociam uma proposta na casa dos 15 milhões de libras (R$ 105 milhões). O clube tem 70% dos direitos econômicos do jogador.
Santos - O Peixe negocia a contratação do volante Arthur, de 30 anos, que passou recentemente pelo Grêmio. O meio-campista está livre no mercado após ter o contrato rescindido pela Juventus na semana passada. Apesar da vontade em ter o volante, o clube prioriza resolver a situação de seu transfer ban.
Manchester United - O clube anunciou o reforço de Carlos Baleba, ex-Brighton. O volante camaronês assinou até junho de 2031, com opção de prorrogação por mais um ano. Os Red Devils pagaram € 76 milhões (R$ 456 milhões).
Fórmula 1 - O tetracampeão Max Verstappen e piloto da Red Bull, correrá contra 100 pilotos de kart amador no circuito de Silverstone, no Reino Unido, anunciou a organização do evento nesta terça-feira. A corrida inédita, batizada de "Max v 100", acontecerá no dia 16 de setembro.
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