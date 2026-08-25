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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:48

Meia Maratona Laghetto chega à quinta edição com recorde de 800 atletas na Serra Gaúcha

Neste ano, além de atletas do Rio Grande do Sul, estão confirmadas participações de grupos vindos de estados como Pará, Bahia e Maranhão

Neste ano, além de atletas do Rio Grande do Sul, estão confirmadas participações de grupos vindos de estados como Pará, Bahia e Maranhão

Rede Laghetto/Divulgação/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
A 5ª edição da Meia Maratona Laghetto ocorre no próximo domingo (30) e tem recorde de inscritos. A competição reunirá 800 atletas em um trajeto que percorre Gramado e Canela.

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