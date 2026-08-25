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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:02

Grêmio tem dúvidas em todos os setores para o Gre-Nal 453

Danilo Barbosa tem chances de começar o clássico entre os titulares

Danilo Barbosa tem chances de começar o clássico entre os titulares

Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio mantém a todo vapor sua preparação no CT Luiz Carvalho para o Gre-Nal 453, marcado para quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio. O técnico Luís Castro tem algumas dúvidas em diversos setores da equipe e deve confirmar a escalação no treinamento desta quarta-feira (26).

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