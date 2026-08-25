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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 15:36

Gre-Nal 453 tem ingressos esgotados no Beira-Rio

Previsão é de mais de 45 mil pessoas no estádio

Previsão é de mais de 45 mil pessoas no estádio

Ricardo Duarte/Inter/JC
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O Beira-Rio vai pegar fogo nas arquibancadas. Ao menos é o que prometem as torcidas de Grêmio e Inter, já que ambas esgotaram seus ingressos para o clássico 453, marcado para esta quinta-feira (27), às 20h. A previsão de público é de mais de 45 mil pessoas. A liberação das vendas para não-sócios foi dada às 10h desta terça (25) e todos foram vendidos em menos de uma hora. Já a venda para os gremistas começou na segunda-feira (24), às 16h, e os ingressos se esgotaram em 20 minutos. O deslocamento dos visitantes é feito pelo ônibus disponibilizado pelo clube, que sai da Arena e vai em direção do Beira-Rio escoltado pela Brigada Militar. 

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