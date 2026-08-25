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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 14:06

Inter anuncia novo patrocinador máster

Colorado serve como teste para marca de pneus

Colorado serve como teste para marca de pneus

Inter/Divulgação/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde desta segunda-feira (24), o Inter anunciou que terá um novo patrocinador máster até o duelo contra o Santos, no domingo (6). A marca que estampará o uniforme do Colorado será a SpeedMax Pneus. Em nota, o clube tratou da mensuração de resultados: “Nosso trabalho é entender o objetivo de negócio de cada marca e, a partir dele, estruturar ativos, audiência, experiências e dados de forma integrada para gerar comportamento e valor mensurável”, explicou Marcos Silveira, Diretor Executivo de Marketing e Receitas do Sport Club Internacional.

Anteriormente, o Clube do Povo já teve outro patrocinador máster temporário, a Shopee, que, além de estampar a camiseta, forneceu cupons de desconto para o torcedor colorado. Esse movimento se repetirá nesta nova campanha: além do aporte financeiro, a SpeedMax irá “fornecer um cupom para o sócio-torcedor até o fim do ano”, confirmou Manuela Nascimento, diretora de marketing da Cantu/Speedmax, quando perguntada sobre como será mensurado o impacto da campanha junto ao clube gaúcho.

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