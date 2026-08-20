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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:51

Confederações estudam modelo de impeachment para derrubar Infantino em meio à crise na Fifa

Movimentação inédita deve impactar a liderança global da FIFA

Movimentação inédita deve impactar a liderança global da FIFA

ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP/JC
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Agências
Gianni Infantino pode enfrentar mais um revés depois de seu plano falho da Fifa Forward Enterprise (FFE), projeto que previa a venda de parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo. Agora, a novidade é uma movimentação das confederações continentais para instituir uma moção de desconfiança, processo semelhante a um impeachment, para a derrubada do presidente.

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