Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 20:00

Governo de MG proíbe publicidade de bets em estádios e espaços públicos do estado

Proibição atinge estádios como Mineirão e eventos do governo

Proibição atinge estádios como Mineirão e eventos do governo

Gustavo Martins/Cruzeiro/JC
Compartilhe:
Agências
O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) assinou, na manhã desta quinta-feira (20), decreto que proíbe a publicidade de casas de apostas, as chamadas bets, em bens e equipamentos do governo. A medida abrange os estádios concedidos à iniciativa privada, caso do Mineirão e do Mineirinho em Belo Horizonte.
 
"Nós temos de trabalhar para inviabilizar a continuidade dessa praga", disse o governador em conversa com jornalistas nesta quinta. Ele afirma que a medida visa proteger a população e o mercado de perdas financeiras decorrentes da modalidade.

Notícias relacionadas