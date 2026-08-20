Série B - Pela 23ª rodada, no sábado, às 18h, jogam Ceará x Londrina. Às 18h30min, o Cuiabá recebe o Goiás. Já no domingo (23), às 16h, tem Ponte Preta x Avaí e São Bernardo x Náutico. Às 18h, tem Operário-PR x Vila Nova-GO. Para fechar o domingo, o líder Criciúma recebe o Fortaleza, às 18h30min.
Série C - Neste sábado, o Caxias visita o Santa Cruz, em Recife, às 19h. Já no o domingo, o Ypiranga enfrenta a Ferroviária, em Erechim, às 18h30min. Os gaúchos seguem vivos na disputa para a próxima fase do campeonato.
Série D - A semifinal da competição começa neste sábado. O Uberlândia recebe o ABC-RN, ambas as equipes terminaram a fase de grupos em primeiro. O confronto acontece às 17h. No dia seguinte, no mesmo horário, se enfrentam ASA-AL recebe o Gama. Já no Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o Bahia.
Brasileirão Feminino - Neste sábado, às 18h, pela última rodada desta fase do campeonato, o Inter viaja até São Paulo, para enfrentar o líder Corinthians. As Gurias Coloradas precisam ganhar e contar com resultados paralelos, para se classificar. No Passo D´Areia, o Grêmio enfrenta o lanterna Botafogo.
Divisão de Acesso - Neste sábado, às 17h, se enfrentam Esportivo x Bagé. Às 19h, tem Brasil de Pelotas x Aimoré. No domingo (23), às 15h, Centro Esportivo jogam Gramadense x Apafut e Pelotas x Passo Fundo, Veranópolis x Santa Cruz. Às 15h30min, tem Lajeadense x Glória de Vacaria. Para fechar a rodada, às 16h, duelam Brasil de Farroupilha x Guarani-VA e Gaúcho x União Frederiquense.
Fórmula 1 - A 12ª etapa da temporada 2026 será disputada no circuito de Zandvoort neste final de semana. Os treinos livres começam às 7h30min, enquanto a classificação sprint está marcada para às 11h30min desta sexta-feira. No sábado, a corrida sprint acontece às 7h, seguida pela classificação para o grid, às 11h. A largada para o Grande Prêmio da Holanda está marcada para as 10h de domingo (23).
Tênis - Neste domingo, começa o último grand slam da temporada, o US Open. O vencedor recebe o prêmio de R$ 27 milhões. João Fonseca é o único representante brasileiro entre os profissionais e sua estreia está prevista para a partir do dia 30 de agosto.
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