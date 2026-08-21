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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 00:25

Fifa divulga tabela da Copa do Mundo e Brasil não jogará em Porto Alegre

Além das oitavas, grupos C, H, B e F têm jogos no Beira-Rio

Além das oitavas, grupos C, H, B e F têm jogos no Beira-Rio

/Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Parece que o desejo da Rainha Marta não se concretizará. A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (20), quantos e quais jogos cada uma das oito cidades-sede receberão na Copa do Mundo Feminina de 2027. Porto Alegre terá oito jogos no Beira-Rio. A Capital não terá nenhum jogo da seleção brasileira, não concretizando o desejo da camisa 10.

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