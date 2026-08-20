Grêmio encara o Bragantino fora de casa buscando encerrar tabu

Na busca de se afastar do Z-4, o Grêmio enfrenta o Bragantino no Nabizão, domingo (23), às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor se encontra na 15ª posição com 25 pontos e tem outra missão além de se distanciar da zona de rebaixamento. Os comandados de Luís Castro ainda não venceram fora de casa no torneio e de onze jogos, empataram quatro vezes e perderam sete.
Para o duelo com os paulistas, Castro tem uma série de desfalques. Na zaga, Kannemann está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Gustavo Martins foi diagnosticado com um edema muscular no adutor longo da coxa esquerda. Para formar a dupla com Wallace, dois nomes surgem para o técnico: Wagner Leonardo e Luís Eduardo. O esperado é que o camisa 3 seja escalado, no entanto o cria da base pode vir a ser uma surpresa na equipe.
Os outros desfalques são no meio-campo, Nardoni teve constatada uma lesão no joelho direito, seu substituto era Dodi, que teve diagnosticado uma pequena avulsão na patela, no mesmo local. No lugar do argentino, Krovinovic assume a posição. A dúvida do português é se deve preservar alguns atletas.
Noriega pode ceder sua vaga para Danilo Barbosa, que foi anunciado e já está regularizado para estrear. Diego Caito também pode ser poupado, com Pavon fazendo a lateral-direita e Tetê assumindo a ponta. O restante da equipe segue inalterado, com a adição de Marlon e Villasanti que foram poupados contra o Atlético-MG e retornam neste final de semana.
Com isso, a provável escalação do Grêmio deve ter Weverton; Pavon, Wallace, Wagner Leonardo (Luís Eduardo) e Marlon; Villasanti, Noriega (Danilo Barbosa) e Krovinovic; Tetê (Diego Caito), Carlos Vinícius e Amuzu.
Já o Bragantino deve ir a campo com Tiago Volpi; Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Rodriguinho, Eric Ramires e José Herrera; Lucas Barbosa, Pitta e Vinicinho.