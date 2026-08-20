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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 20:28

Inter recebe o Atlético-MG para dar fim ao jejum de sete jogos sem vencer

Centroavante aumenta o leque de opção de Paulo Pezzolano

Centroavante aumenta o leque de opção de Paulo Pezzolano

/Divulgação/Inter/JC
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Guilherme Negruni
O centroavante Antonio Sanabria, de 30 anos, foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (20). O jogador paraguaio assinou contrato até o final de 2029. Ele chega para assumir a vaga de Rafael Borré, que foi vendido ao River Plate no início de julho. Formado no Barcelona, com passagens pela Espanha e pela Itália, o atacante chega para ser o comandante do ataque colorado.

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