Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 09:38

Fifa define quantos jogos Porto Alegre receberá na Copa do Mundo Feminina

Beira-Rio recebe seis jogos da 1ª fase e um das oitavas de final

Beira-Rio recebe seis jogos da 1ª fase e um das oitavas de final

Inter/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A seleção brasileira tem seu caminho definido na Copa do Mundo Feminina 2027. País-sede do torneio, o Brasil está no Grupo A e passará por duas regiões do país na primeira fase do Mundial, que acontece de 24 de junho a 25 de julho. No detalhamento por estádios, o Beira-Rio recebe seis jogos da fase de grupos da competição e mais um das oitavas de final. As informações foram retiradas do site das Olimpíadas.

Notícias relacionadas