Libertadores - Nesta quinta-feira, às 19h, o Mirassol enfrenta a altitude de Quito para encarar a LDU-EQU. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Em São Paulo, às 21h30min, o Corinthians recebe os argentinos do Rosario Central. Em Rosário, empate sem gols. Em ambos os confrontos um triunfo simples classifica o vencedor.
Sul-Americana - Às 19h desta quinta-feira, pelo duelo de volta, o Santos visita o Macará-EQU. Na ida, vitória do Peixe por 2 a 1. Também às 19h, no Paraguai, o Vasco visita o Olimpia. No primeiro jogo, empate sem gols. Já o Botafogo recebe o Cienciano-PER, às 21h30min. No primeiro duelo, o Fogão sofreu uma goleada por 6 a 1.
Série B - Nesta quinta-feira, pela 23ª rodada, se enfrentam Athletic-MG x CRB, às 19h30min. Já o Novorizontino recebe o vice-lanterna América-MG, às 20h30min.
Divisão de Acesso - Nesta quinta-feira, às 15h, pela 6ª rodada, jogam Centro Esportivo Gramadense x Lajeadense. Às 20h, o Brasil de Farroupilha recebe o União Frederiquense.
Copa do Brasil - Nesta terça-feira, a CBF divulgou a escala de arbitragem para os jogos de ida da competição. O catarinense Ramon Abatti Abel está escalado para apitar o clássico Gre-Nal, no dia 27 de agosto, às 20h, no Beira-Rio.
Vasco - A juíza Simone Gastesi Chevrand travou o pedido de empréstimo DIP (formato para empresas que estão em recuperação judicial) de R$ 150 milhões ao Cruzmaltino. Todo o processo vai durar, no mínimo, 15 dias. Como ainda faltam 24 dias para o fechamento da janela, o dinheiro pode chegar apenas depois do período de contratações.
Doping - O tenista Nick Kyrgios, atual 13º colocado do ranking do ATP, foi suspenso provisoriamente do tênis nesta quarta-feira após testar positivo para cocaína. O atleta pode ser banido por até quatro anos, porém se ele provar que usou fora do período de competição a pena cai para, no máximo, três meses.
Rebeca Andrade - A maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos, já tem data marcada para voltar a competir. A atleta estará em ação no salto e na trave, na Hungria, entre 14 e 21 de setembro, em uma etapa da Copa do Mundo.
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