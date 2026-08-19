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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 20:47

Niclas Eliasson é apresentado, e pode estrear diante do Atlético-MG

Atleta de 30 anos já teve o nome publicado no BID da CBF

Atleta de 30 anos já teve o nome publicado no BID da CBF

/Ricardo Duarte/Inter/JC
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Guilherme Negruni
O atacante Niclas Eliasson foi apresentado nesta quarta-feira (19). O atleta tem dupla nacionalidade (sueco-brasileiro) e não ocupa uma das vagas de estrangeiros. Durante a coletiva, ele agradeceu o esforço para sua contratação. "Agradeço essa oportunidade que sempre sonhei. Sempre sonhei em jogar no Brasil, ainda mais em uma camisa com tanta história''. O contrato com o clube vai até junho de 2027,

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