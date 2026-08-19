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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 20:40

Grêmio deve ter mudanças em todos os setores diante do Bragantino

Danilo Barbosa foi regularizado e deve estrear pela equipe gremista

Danilo Barbosa foi regularizado e deve estrear pela equipe gremista

/Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio seguiu sua preparação no CT Luiz Carvalho para encarar o Bragantino no Nabizão, domingo (23), às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor quer juntar os cacos após mais uma dura derrota fora de casa no Nacional e encerrar o tabu de onze jogos sem vitórias longe da Arena. Para isto, o técnico Luís Castro deve promover uma série de alterações na equipe titular.

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