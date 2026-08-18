Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesObituário

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 21:15

Morre o comentarista esportivo João Garcia, comunicador que marcou imprensa gaúcha

João Garcia teve passagem marcante como comentarista esportivo no rádio gaúcho

João Garcia teve passagem marcante como comentarista esportivo no rádio gaúcho

Reprodução/Facebook/JC
Compartilhe:
Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
O radialista João Garcia morreu nesta terça-feira (18). A informação foi confirmada pela Associação dos Cronistas Esportivo (Aceg) no início da noite. O comunicador também era conhecido como "Gordo Bola Cheia" – ele teve uma atuação marcante na imprensa gaúcha como comentarista esportivo. Até o fechamento desta matéria, ainda não havia informações da causa da morte nem sobre a cerimônia de desepedida.

Notícias relacionadas