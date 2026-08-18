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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 20:00

Musiala sofre 2º desmaio em campo pelo Bayern por 'disfunção neurológica' e será resguardado

O jogador já havia desmaiado na partida contra o RB Leipzig

O jogador já havia desmaiado na partida contra o RB Leipzig

Christian Kaspar-Bartke/Getty Images/AFP/JC
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Estadão
Musiala deu outro enorme susto em campo ao novamente desmaiar durante um amistoso da pré-temporada do Bayern de Munique. Depois de sofrer com um mal-estar diante de RB Leipzig, no sábado, o meio-campista outra vez não se sentiu bem e foi ao gramado nesta terça-feira, contra o Heidenheim. O jogador de 23 anos usou o Instagram para tranquilizar os fãs e revelou que o motivo diagnosticado é uma "disfunção neurológica." O clube anuncia tratamento e o técnico Vincent Kompany descarta utilizá-lo por "complicações."

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