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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:54

Barcelona encerra novela e anuncia a contratação de Rodri

Craque espanhol se junta ao seus companheiros de seleção

Craque espanhol se junta ao seus companheiros de seleção

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Agências
O Barcelona anunciou a contratação do meio-campista espanhol Rodri. O vínculo é válido até 2030. O meio-campista espanhol, de 30 anos, vai vestir a camisa 5 do time comandado por Hansi Flick. O clube publicou um vídeo de anúncio e chamou o jogador de "mestre do espaço e do tempo".

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