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CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 19:00

Fim da novela: Corinthians anuncia a renovação com Memphis Depay

Atacante já está no BID e pode voltar a atuar com a camisa alvinegra

Atacante já está no BID e pode voltar a atuar com a camisa alvinegra

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians/JC
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Agências
O Corinthians anunciou nesta terça-feira (18) a renovação com Memphis Depay. Após todo o imbróglio envolvendo a permanência do atacante no clube paulista, o holandês renovou até 2028. O jogador inclusive está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode voltar a jogar pelo Timão. 

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