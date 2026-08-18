Libertadores - Pelos jogos de volta das oitavas de final do maior torneio de clubes da América do Sul, nesta quarta-feira (19), às 19h, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai. Já às 21h30min, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Na ida, ambos duelo terminaram empatados em 1 a 1.
Sul-Americana - Pelo jogo de volta da competição, nesta quarta-feira (19), às 19h, o Atlético-MG duela contra o Bragantino na Arena MRV. Na ida, o Galo triunfou por 1 a 0.
Série B - Pela 23ª rodada do torneio, nesta quarta-feira (19), às 19h30min, Fortaleza x São Bernardo e Avaí x Sport, às 20h30min, Vila Nova x Ponte Preta e Cuiabá x Operário-PR, e às 21h30min, Botafogo-SP x Criciúma.
Corinthians - O Timão anunciou a renovação do contrato de Memphis Depay. O atacante de 32 anos fez força nos bastidores pela sua permanência, aceitou as condições financeiras impostas pela diretoria e assinou novo vínculo de dois anos, até julho de 2028.
Barcelona - Os Culés anunciaram a contratação do meio-campista Rodri, de 30 anos, nesta terça-feira. O Barça pagará 75 milhões de euros (R$ 453,2 milhões) ao Manchester City para contratar o melhor jogador da Copa do Mundo.
Senegal - Campeão mundial com a França, Patrick Vieira é o novo técnico de Senegal, substituindo Pape Thiaw. O ex-volante de 50 anos foi oficializado nesta terça-feira (18) sob a missão de resgatar a força da seleção no continente, a primeira prova será na Copa Africana das Nações, em 2027. Outro objetivo do ex-jogador, será levar a esquadra à Copa do Mundo de 2030, após a decepção no Mundial deste ano.
Tênis - João Fonseca está fora do Masters 1000 de Cincinatti (EUA). Na noite desta segunda-feira (17), o tenista comunicou que vai precisar se recuperar de dores no abdômen. Agora, ele irá seguir sua recuperação para o US Open, o último Grand Slam da temporada.
Basquete - A Federação Internacional de Basquete (Fiba) abriu uma votação popular para escolher a maior jogadora de todos os tempos da Copa do Mundo feminina. Hortência é a única brasileira indicada entre as nove participantes da enquete. Campeã do Mundial de 1994, ela foi fundamental para a conquista inédita da seleção brasileira do torneio realizado na Austrália.
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