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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 17:36

Carlos Vinícius recusa proposta do México e deve renovar com o Grêmio

Centroavante gremista segue sem futuro definido

Centroavante gremista segue sem futuro definido

Lucas Uebel/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O artilheiro da temporada, Carlos Vinícius, recusou uma proposta do América-MEX, porém, segue livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O jogador tem contrato com o Grêmio até o fim deste ano, pois não atingiu as metas para renovação automática. No contrato atual, estava prevista a ampliação do vínculo por mais um ano, caso o atleta fosse convocado por Portugal ou Brasil para a Copa do Mundo ou se fizesse 70% dos jogos como titular por mais de 45 minutos entre julho do ano passado e o fim de junho de 2026. A direção trabalha para uma renovação por mais dois anos junto ao jogador.

Segundo o diretor executivo, Paulo Pelaipe, a situação financeira do clube não é confortável. O Tricolor teve, no primeiro trimestre, um gasto mensal com salários de R$ 23 milhões. A diretoria trabalha para a redução na folha salarial, por isso não renovou com Arthur e rescindiu com William. 

Para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Luís Castro poderá ter três reforços: o recém-contratado Danilo e aqueles que foram preservados do duelo contra o Atlético-MG, Marlon e Villasanti. Por outro lado, o clube informou, nesta terça-feira (18), que os atletas Nardoni e Gustavo Martins estão lesionados.

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