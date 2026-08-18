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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 20:52

Inter é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro

Equipe de Pezzolano chegou a sete jogos sem vencer no Nacional

Equipe de Pezzolano chegou a sete jogos sem vencer no Nacional

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Jornal do Comércio
O empate contra o Remo em 1 a 1 no Beira-Rio na última rodada mostra um dos grandes problemas do Inter na temporada. Pelo Brasileirão, o Colorado é o segundo pior mandante da competição, à frente apenas da lanterna Chapecoense. Nos doze jogos que esteve ao lado de seu torcedor, venceu apenas três, além de quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 36% e 13 pontos somados.

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