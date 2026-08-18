Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesTênis

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:18

João Fonseca alega dores e desiste do Masters 1000 de Cincinatti

Fonseca deve estar apto para jogar o US Open

Fonseca deve estar apto para jogar o US Open

MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
João Fonseca está fora do Masters 1000 de Cincinatti (EUA). Na noite desta segunda-feira (17), o tenista comunicou que vai precisar se recuperar de dores no abdômen. "Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen", disse o carioca através de sua assessoria. "Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinatti para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos ano que vem", completou.

Notícias relacionadas