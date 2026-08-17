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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 22:04

Inter toma gol no fim, empata com o Remo no Beira-Rio e segue próximo do Z-4

Os gaúchos ocupam a 16ª colocação com 24 pontos

Os gaúchos ocupam a 16ª colocação com 24 pontos

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Na busca de se afastar do Z-4 e embalar sua torcida no mês do Gre-Nal, o Inter recebeu o Remo no Beira-Rio e empatou por 1 a 1. Carbonero marcou logo no comecinho, mas no último lance, Vitor Bueno igualou para os paraenses. Agora, o Colorado se encontra na 16ª colocação com 24 pontos. Os comandados de Paulo Pezzolano retornam a campo contra o Atlético-MG, sábado (22), às 18h30min, novamente em seu estádio.

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