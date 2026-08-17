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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:40

Arsenal atropela Manchester City e conquista Supercopa da Inglaterra

Calafiori, Havertz e Odegaard marcaram para os Gunners

Calafiori, Havertz e Odegaard marcaram para os Gunners

Glyn KIRK/AFP/JC
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Agências
O Arsenal começou a temporada 2026/27 mostrando que pode ser novamente uma das grandes forças do futebol europeu. Campeão inglês e vice-campeão da Liga dos Campeões no ciclo anterior, a equipe dirigida por Mikel Arteta conquistou na tarde de domingo (16) a Supercopa da Inglaterra, com um triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City.
No Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, ficou clara a superioridade da formação londrina. No torneio de jogo único entre o vencedor do Campeonato Inglês e o da Copa da Inglaterra, em nenhum momento esteve em dúvida o resultado, que começou a ser construído no primeiro minuto.

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