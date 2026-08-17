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CapaEsportesInter

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 17:44

Inter anuncia Niclas Eliasson como novo reforço no setor ofensivo

Atacante se tornou o quarto reforço do Colorado na janela

Atacante se tornou o quarto reforço do Colorado na janela

Divulgação/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
O Inter anunciou na tarde desta segunda-feira (17) o atacante Niclas Eliasson. O atleta chega por empréstimo junto ao AEK, da Grécia, até junho de 2027. O sueco é o quarto reforço do Colorado na janela, e se junta a Matheus Cunha, Calebe e Maripán. O clube desembolsou 300 mil euros (R$ 1,8 milhões) para contar com o jogador e ainda tem uma opção de compra ao término do contrato de 2,8 milhões de euros (R$ 16,9 milhões).
Aos 30 anos, Eliasson chega ao Beira-Rio após construir sua trajetória no futebol europeu. Revelado pelo Falkenbergs, da Suécia, passou por AIK e IFK Norrköping antes de atuar pelo Bristol City, da Inglaterra, e pelo Nîmes, da França. Desde 2022, defendia o AEK, onde conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia na temporada 2022/23.

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