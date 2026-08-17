Inter - Nesta segunda-feira (17), o clube anunciou via nota o novo reforço, o meia-atacante Niclas Eliasson, 30 anos. O jogador tem um contrato de empréstimo até junho de 2027. O atleta desembarcou em Porto Alegre na madrugada deste domingo (16), e foi recebido por alguns torcedores. A oferta colorada foi de 300 mil euros, parcelados em três vezes, entre setembro deste ano e janeiro de 2027. Caso o clube queira comprar o atleta, teria de bancar 2,5 milhões de euros também em prestações entre setembro de 2027 a 2029. Libertadores - O Fluminense viaja até Mendoza, na Argentina, para enfrentar o Independiente Rivadávia. O confronto acontece nesta terça-feira (18), às 19h. No Rio de Janeiro, os times empataram em 0 a 0. O zagueiro Igor Rabello, sofreu uma luxação no ombro e deve dar seu lugar a Thiago Silva. O jogo interessa ao Inter que está de olho no centroavante Álex Arce, o time argentino espera uma conclusão na competição para decidir o futuro do jogador. Sul-Americana - Nesta terça-feira (18), às 21h30min, o São Paulo recebe o Bolívar, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na altitude boliviana, o clube paulista conseguiu voltar com um empate, saiu ganhando mas sofreu o gol no segundo tempo. Desde a última vitória, no dia 25 de abril, contra o Mirassol, pelo Brasileirão, o Tricolor acumula quatro empates e cinco derrotas. O clube paulista precisa de uma vitória, de qualquer placar, para se classificar. Série B - Pela 23ª rodada, às 19h, tem Londrina x Atlético-GO. Às 21h30min, jogam Náutico x Ceará, às 21h35min, Goiás recebe o vice-líder Juventude.

Tênis - João Fonseca, atual 26º do ranking mundial do ATP, volta às quadras nesta terça-feira (18), sem horário definido. O adversário do tenista carioca será o australiano Christopher O'Connell, que jogou sábado (15). O adversário terá um dia a mais de descanso, porém em sua última partida jogou um set a mais. Basquete - A seleção brasileira feminina de basquete estreou nesta segunda (17) com derrota no Qualificatório para o Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, que acontece em Guadalajara, no México. A equipe de Léo Figueiró buscou uma reação após estar perdendo por 12 pontos e chegou a levar o duelo para a prorrogação, mas não aproveitou suas oportunidades e perdeu por 63 a 61 para o time do Sudão do Sul.