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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:58

Nick Nurse diz que tentou levar Splitter aos 76ers e chama LeBron de 'presente de aniversário'

Brasileiro foi chamado para atuar como auxiliar, mas optou por treinar os Blazers

Brasileiro foi chamado para atuar como auxiliar, mas optou por treinar os Blazers

Mike Kirschbaum/NBAE/JC
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Agências
Nick Nurse recebeu a notícia da contratação de LeBron James pelo Philadelphia 76ers em uma data especial. O treinador completava 59 anos em 24 de julho e estava reunido com a família quando foi informado pelo presidente de operações da franquia, Mike Gansey. "Acabou sendo um presente de aniversário", afirmou Nurse durante passagem por São Paulo. LeBron assinou por duas temporadas e será comandado pela primeira vez pelo treinador campeão da NBA com o Toronto Raptors em 2019.
 
Aos 41 anos, o maior pontuador da história da liga chega a uma equipe que também reúne Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown e VJ Edgecombe. Por orientação dos 76ers, Nurse evitou detalhar o papel de LeBron e a formação do time para a temporada 2026/27, mas demonstrou otimismo: "Estamos confiantes com o que poderemos fazer".
Nurse esteve na capital paulista para ministrar uma clínica do programa Jr. NBA Coaches Academy. O evento reuniu treinadores, instrutores, professores e estudantes de Educação Física no Centro Olímpico. Durante a visita, o técnico também elogiou Tiago Splitter, primeiro brasileiro a assumir o comando de uma equipe da NBA. Nurse revelou que tentou contratar o ex-pivô como assistente nos 76ers, mas o brasileiro acertou com o Portland Trail Blazers naquela ocasião.
 
Atualmente no Chicago Bulls, Splitter recebeu reconhecimento pelo desempenho e pela capacidade de liderança. "Tiago é muito respeitado pelos treinadores na NBA", afirmou Nurse. Na avaliação do técnico dos 76ers, a presença de Splitter em uma posição de destaque pode abrir caminho para outros profissionais brasileiros. Para Nurse, a trajetória do ex-jogador ajuda treinadores do País a enxergarem novas possibilidades dentro da principal liga de basquete do mundo.

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