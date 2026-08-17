Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesRanking

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 17:13

Ligas esportivas dos EUA despontam como as maiores do mundo; veja o ranking

NFL irá fechar a atual temporada com um total de US$ 23 bilhões em receitas

NFL irá fechar a atual temporada com um total de US$ 23 bilhões em receitas

Chris Graythen/Getty Images/AFP/JC
Compartilhe:
Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
Que o futebol é o maior esporte do mundo, isso pouco se discute. Entretanto não são as ligas do esporte bretão as que mais geram receitas no panorama esportivo mundial. Um estudo realizado pela consultoria Sportsvalue aponta que as três principais ligas esportivas dos Estados Unidos ocupam o pódio do ranking das organizações do tipo que mais geram receitas no mundo todo.

Notícias relacionadas