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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:34

Grêmio soma apenas 12% como visitante no Campeonato Brasileiro

Tricolor é goleado em Belo Horizonte

Tricolor é goleado em Belo Horizonte

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O Grêmio não conseguiu vencer neste domingo (16), pelo contrário, foi goleado pelo Atlético-MG. O técnico Luís Castro buscou “uma atitude mais conservadora”, como declarou, mas, com essa postura, o Tricolor não conseguiu manter o zero no placar. Já na metade final do jogo, o português optou por “jogadores mais voltados para a frente, e também não conseguimos jogar”.

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