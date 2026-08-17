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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 17:09

Cristiano Ronaldo indica aposentadoria: 'Este provavelmente é meu último ano no futebol'

Craque português pode ter seu último ano nos gramados

Craque português pode ter seu último ano nos gramados

AFP/Divulgação/JC
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Agências
Cristiano Ronaldo falou sobre seu futuro no futebol e indicou sua aposentadoria. Em declaração à revista 'Vogue', o craque português comentou sobre sua carreira e afirmou que pode deixar os gramados em 2027.

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