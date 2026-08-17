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CapaEsportesFutebol

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 15:19

Ex-árbitros veem chance de melhora no futebol brasileiro com novas regras

Episódio entre Prestianni, do Benfica, e Vini Jr. motivou regra que prevê expulsão de jogador que cobrir a boca durante discussão

Episódio entre Prestianni, do Benfica, e Vini Jr. motivou regra que prevê expulsão de jogador que cobrir a boca durante discussão

Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images/JC
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Agências
A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começou neste sábado (15) com os holofotes direcionados para uma mudança que pretende mudar a cultura do antijogo arraigada por décadas no futebol do país. Goleiros que demoram a cobrar o tiro de meta, jogadores que deixam o campo sem pressa durante substituições ou que simulam faltas passam a ser alvo de punições.

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