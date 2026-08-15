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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 10:22

PSG anuncia a contratação de Ferran Torres, herói do título mundial da Espanha

Aos 26 anos, Ferran recebeu a camisa 9 e desembarca em Paris com o status de uma das principais contratações da temporada

Aos 26 anos, Ferran recebeu a camisa 9 e desembarca em Paris com o status de uma das principais contratações da temporada

DAVID RAMOS/AFP/JC
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Agências
O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado a contratação de Ferran Torres. Campeão mundial e responsável pelo gol que colocou a segunda estrela na camisa da Espanha, o atacante deixou o Barcelona para assinar contrato com o clube francês até 2031.

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